Debandada em templo hindu na Índia causa pelo menos sete mortos

O incidente aconteceu perto do Templo Ashok Dham, no distrito de Lakhisarai, no momento em que milhares de devotos se reuniam para rezar na terceira segunda-feira de Shravan, um dos meses mais sagrados do calendário hindu.

O período, que decorre habitualmente entre julho e agosto, é dedicado ao culto do deus hindu Shiva e é assinalado com jejuns, orações e festivais coloridos de monção por toda a Índia.

Mais de uma dezena de pessoas foram transportadas para um hospital público para receber tratamento, informou Shailendra Kumar, uma autoridade civil local. Kumar acrescentou que a causa do pisoteamento ainda está a ser investigada.

De acordo com os relatórios preliminares, um cabo elétrico partiu-se fora do recinto do templo por volta das 06:30 locais (02:00 em Lisboa), gerando o pânico entre os devotos, que se apressaram a fugir com medo de um risco de eletrocussão.

Uma secção das barreiras de proteção cedeu sob o peso da multidão em fuga, originando um esmagamento no qual as pessoas caíram umas sobre as outras, explicou Kumar, citado pela agência de notícias Press Trust of India.

Mortes por debandadas são relativamente frequentes na Índia durante festivais religiosos, uma vez que grandes aglomerações, por vezes de milhões de pessoas, se reúnem em espaços confinados com poucas medidas de segurança ou controlo de multidões.

Em janeiro do ano passado, pelo menos 30 pessoas morreram quando dezenas de milhares de hindus correram para se banhar num rio sagrado durante o festival Maha Kumbh, a maior reunião religiosa do mundo.

Em 2013, peregrinos que participavam num festival hindu num templo no estado central de Madhya Pradesh entraram em pânico com medo de que uma ponte desabasse. Pelo menos 115 pessoas morreram esmagadas ou afogadas no rio abaixo.