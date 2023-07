Debate final em Espanha. Esquerda unida derrubou direita enfraquecida por falta de comparência de Feijóo

A quatro dias das eleições legislativas de domingo realizou-se esta quarta-feira à noite, nos estúdios do canal público espanhol RTVE, em Madrid, o último debate televisivo da campanha. Apenas três dos candidatos participaram no debate, após o líder do partido conservador Alberto Feijóo (PP) ter recusado participar, alegando não confiar na “neutralidade” do canal público espanhol.





Porém, a ausência do candidato esteve sempre presente ao longo do debate, tanto através das afirmações de Yolanda Díaz, que considerou que o líder do Partido Popular (PP) estava “representado” pelo líder da extrema-direita - “o senhor Feijóo hoje aqui representado pelo senhor Abascal” -, como pelas críticas de Pedro Sánchez, que acusou o líder da oposição de não comparecer por “ter vergonha de aparecer ao lado do aliado Abascal” e não querer encarar o candidato da extrema-direita.

“Não podem ganhar aqueles que se escondem”, acrescentou o líder socialista em declarações no final do debate.

Com uma duração de 90 minutos, o debate dividiu-se em três blocos principais de 24 minutos cada: entre economia, políticas sociais e pactos de Estado e pós-eleitorais. No final, Sánchez, Díaz e Abascal tiveram um "minuto de ouro" para se dirigirem aos eleitores e apelarem ao voto. Ao longo dos três blocos, em que foram destacados o Emprego, a Fiscalidade e a Europa, no bloco económico e a Educação, a Saúde e a Igualdade, no bloco das Políticas Sociais, opiniões muito distintas entre os candidatos de esquerda e extrema-esquerda e o candidato de extrema-direita marcaram o debate. A ordem de intervenção de cada candidato e as respectivas posições no plateau foram estabelecidas por sorteio. Já a cronometragem dos tempos de intervenção ficou a cargo de árbitros desportivos profissionais.



O discurso de Pedro Sánchez e Yolanda Díaz, que estiveram cúmplices e alinhados, pouco divergiu durante o debate, na tentativa de mobilizar os votos que lhes permita formar um governo progressista de esquerda., defendeu o líder do governo espanhol.





o líder do Vox apelou ao voto no seu partido por ser o único “que se atreve a fazer a mudança de rumo necessária para proteger a indústria, o campo, as fronteiras, a liberdade e os interesses de todos os espanhóis”. Ao longo do debate Santiago Abascal afastou-se da esquerda, de quem afirmou estar em “profundo desacordo”, mas também da direita do Partido Popular (PP), criticando o bipartidarismo: “Durante os últimos 40 anos, os velhos partidos, PP e PSOE, tomaram decisões transcendentais de costas para os espanhóis”.No seu último minuto,

Neste debate considerado decisivo, os eleitores, sobretudo os indecisos, tiveram uma oportunidade para ouvir os desafios, as ideias e as propostas que os três partidos - PSOE, Sumar e Vox - propõem para a próxima legislatura e refletir em quem vão depositar a sua confiança.