Debate republicano é cancelado por Haley exigir presença de Trump

Hoje, a cadeia televisiva CNN anunciou que tinha cancelado o debate, que estava agendado para domingo no New England College, no estado de New Hampshire, onde se realizam as próximas eleições primárias republicanas, após o `caucus` do Iowa da passada segunda-feira, que determinou uma vitória folgada de Trump.

A decisão da CNN acontece um dia depois de as estações televisivas ABC e WMUR-TV terem também anunciado o cancelamento de um outro debate, marcado para quinta-feira, após a declaração da ex-embaixadora Nikki Haley (que ficou em terceiro lugar no `caucus` do Iowa), de que o próximo debate do qual participará terá de ter a presença de Donald Trump.

O governador da Florida, Ron DeSantis, que ficou em segundo lugar no Iowa, já se tinha comprometido a participar em ambos os debates, mas como o favorito, Trump, já se tinha ausentado de todos os debates do Partido Republicano até agora, a participação de Haley foi o fator decisivo para que estes continuassem.

A decisão da ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora das Nações Unidas pode ser, em parte, resultado do último debate, que contou apenas com Haley e DeSantis.

Haley não teve um desempenho tão bom quanto o esperado e DeSantis acabou por a derrotar, ficando à sua frente nas primárias de Iowa na segunda-feira.

A decisão de Haley de não participar no debate provocou a reação dos seus rivais republicanos, com DeSantis a acusar Haley de "ter medo de debater porque não quer responder às perguntas difíceis" e um porta-voz de Trump a classificá-la como "globalista desesperada".

Embora Haley tenha terminado em terceiro lugar no Iowa, atrás de Trump e DeSantis, a ex-embaixadora demonstrou estar melhor posicionada para as próximas primárias no New Hampshire e tentou enquadrar o restante processo eleitoral como uma corrida entre ela e Trump.

A CNN disse hoje que, em vez do debate, realizará na quinta-feira um `town hall` (uma discussão com a participação de cidadãos) com Haley, no New Hampshire, à semelhança do que realizou com DeSantis na terça-feira.