Declaração de Independência dos EUA viaja pelo país para celebrar 250.º aniversário

O Arquivo Nacional dos EUA lançou a "Digressão Nacional do Avião da Liberdade", uma exposição itinerante criada para aproximar estes textos históricos do público.

A exposição inclui a gravura original da Declaração de Independência, uma placa criada em 1823 que reproduz o documento de 1776, cujo original, escrito em pergaminho, estava bastante deteriorado.

Entre outros documentos, contam-se os Tratados de Paris de 1783, pelos quais a Grã-Bretanha reconheceu a independência dos Estados Unidos, uma cópia impressa de um rascunho da Constituição de 1787 e uma versão preliminar da Declaração de Direitos de 1789, que estabeleceu as primeiras emendas constitucionais.

Os documentos partiram de Washington, D.C., em direção a Kansas City, no Missouri, onde estarão em exposição gratuita de 06 a 22 de março no Museu Nacional da Primeira Guerra Mundial.

Após esta primeira paragem, a coleção viajará para Atlanta, na Geórgia; Los Angeles, Califórnia; Houston, Texas; Denver, Colorado; Miami, Florida; Dearborn, Michigan; e Seattle, Washington.

Os documentos estão a ser transportados a bordo de um Boeing 737 personalizado com a inscrição "Avião da Liberdade".

"Aqueles que não planeiam visitar a capital do nosso país este ano podem celebrar o 250.º aniversário da nossa nação vivenciando estes incríveis documentos fundadores nas suas próprias cidades e comunidades", sublinhou Jim Byron, diretor interino dos Arquivos Nacionais, em comunicado.

O dia 04 de julho marcará o 250.º aniversário da Declaração de Independência de 1776, um evento para o qual a administração Trump está a organizar diversas atividades patrióticas.