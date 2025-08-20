"Decoy II". Judiciária ajuda a travar circulação de 66 milhões em notas falsas





A PJ revela em comunicado que, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), “participou numa operação policial apoiada pela Europol, que conseguiu impedir a distribuição e disseminação de notas e moedas falsas”. A distribuição seria feita “através dos serviços postais europeus” e as notas e moedas falsas têm um “valor total estimado superior a 66 milhões de euros.”

A operação ocorreu entre outubro de 2024 e maio de 2025 e contou ainda com o apoio do OLAF/Organismo Europeu de Luta Antifraude.





Foram abertas 102 novas investigações para desmantelar “redes criminosas dedicadas à falsificação de moeda.”





Tendo sido uma operação que envolveu as autoridades de 18 países, no total “foram apreendidas perto de três centenas de encomendas”.



Também foram apreendidos “mais de 990 mil artigos de contrafação, incluindo notas e moedas de valor superior a 280 mil euros, 679 mil dólares norte-americanos e 12 mil libras esterlinas”.





Quanto a suspeitos detidos não há qualquer informação no comunicado da Polícia Judiciária.

