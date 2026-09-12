Defesas antiaéreas russas derrubam 230 drones ucranianos

O governador da região fronteiriça de Bélgorod, Alexandr Shuváev, escreveu nas redes sociais que pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas, incluindo quatro menores, devido aos ataques de Kiev.

As autoridades de Samara, por sua vez, informaram sobre um ataque maciço de drones contra aquela região.

Como resultado, foi registado um ferido e danos em várias empresas industriais, bem como alguns edifícios residenciais.

Também houve ataques na região de Rostov, onde fontes oficiais informaram da queda de fragmentos de drones sobre várias instalações comerciais.

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