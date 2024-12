Défice e impostos colocam Governo de Michel Barnier em risco

Com uma crise do défice galopante e uma proposta de orçamento muito restritiva para o próximo ano, mais a subida de impostos e cortes nas despesas, pendem sobre Barnier várias ameaças de moções de censura. A primeira pode surgir já no início da semana pela mão da direita radical.

Em causa está o projeto de financiamento da Segurança Social apresentado pelo Governo.