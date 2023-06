Défice imunitário. Cientistas preocupados com doença de pele nas orcas

As lesões apareceram nas baleias como manchas e pontos cinzentos ou negros. Algumas assemelham-se a pele tatuada., da SeaDoc Society da escola de medicina veterinária da Universidade da Califórnia, principal autor do artigo científico.O documento frisa que “o significado para a saúde não é claro. Mas. As lesões poderão ser o sintoma de condições subjacentes graves que afetam a saúde das baleias – desde a supressão imunitária – e a sua presença, como em qualquer cetáceo, é um sinal de alerta de que as coisas não estão bem”.Segundo a BBC, que teve acesso ao artigo cientifico, “com 99 por cento dos animais estudados a apresentarem lesões, as consequências podem ser desastrosas para a frágil população de orcas residentes no sul, que atualmente conta com menos de 75 indivíduos”.O relatório surge numa altura em que as orcas são, cada vez mais, notícia a nível mundial devido ao impacto das atividades humanas., os efeitos poluentes orgânicos persistentes ou a crescente escassez de presas que reduzem a imunidade. No entanto, não é possível tirar conclusões definitivas. Certo é queque estudam as orcas, uma espécie que apresenta muita semelhança com os humanos.



Foi a abrangência do conjunto de dados do centro que permitiu a Gaydos e colaboradores avaliar o rápido declínio da saúde dos animais, a partir de imagens de 18.697 avistamentos.

As orcas residentes no sul estão sujeitas a múltiplos fatores de origem humana.. Em circunstâncias ideais, as orcas fêmeas podem viver até pelo menos 90 anos de idade, e possivelmente até aos 100, já os machos apenas chegam aos 60.O efeito da poluição marinha nas baleias é, há muito, uma preocupação. As águas costeiras onde as orcas se alimentam são suscetíveis ao escoamento de produtos químicos agrícolas e industriais. O uso de antibióticos nas explorações de salmão também podem ser um fator.

No entanto, Gaydos revelou que no seu estudo não encontrou “qualquer prova de que o aumento de prevalência das lesões cutâneas esteja associado à utilização de antibióticos ou a qualquer outra ação de gestão associada à criação de salmão”.







As orcas ocupam o topo da cadeia alimentar marinha e os poluentes acumulam-se através dos peixes que ingerem.