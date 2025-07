"Deixem Bolsonaro em paz" diz Trump. Lula responde que a democracia no Brasil compete aos brasileiros

Nesta segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, classificou o processo penal contra o ex-presidente, Jair Bolsonaro, como uma "caça às bruxas". Trump saiu em defesa Bolsonaro na rede social Truth Social, afirmando que o ex-presidente está sofrer um ataque político tal como aconteceu com ele próprio e instou: "Deixem Bolsonaro em paz". O Palácio do Planalto reagiu de imediato devolvendo um recado a Trump, afirmando que "a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros".