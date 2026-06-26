Delcy Rodríguez visita La Guaira para supervisionar operações de resgate

Delcy Rodríguez, que agradeceu às equipas de emergência pelo trabalho que está a ser realizado contra o tempo devido à grande quantidade de escombros acumulados nas ruas, avaliou o estado das infraestruturas numa zona onde centenas de edifícios ruíram devido aos sismos, depois de ter visitado também Caracas, a capital.

A presidente interina da Venezuela também falou com os residentes para coordenar o envio de ajuda imediata.

"Estamos em Macuto, ao lado do nosso povo nos esforços de busca e salvamento daqueles que ficaram presos sob os escombros e edifícios desabados pelo duplo sismo. Estamos com as famílias, estendendo a nossa total solidariedade, e o nosso objetivo é resgatar o maior número possível de pessoas com vida", afirmou.

Delcy Rodríguez anunciou, segundo o jornal `El Universal`, a chegada imediata de ajuda humanitária internacional "para reforçar os esforços das equipas de segurança do país".

"Solicitámos assistência internacional, e o apoio dos nossos países irmãos começará a chegar nas próximas horas. Os nossos melhores votos, todas as nossas esperanças e orações estão com o povo venezuelano", concluiu.