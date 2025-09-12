Delegação de eurodeputados visita Timor-Leste para reforçar laços com UE

A delegação de eurodeputados vai reunir-se com o Presidente timorense e Prémio Nobel da Paz de 1996, José Ramos Horta, e com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, assim como com a presidente do Parlamento timorense, Maria Fernanda Lay, e elementos da sociedade civil, religiosos e empresários.

Além de Francisco Assis, que lidera a delegação, também participam o português Sérgio Humberto, do PSD, e outros oito eurodeputados.

A visita vai acompanhar a situação no país e tentar "consolidar a parceria da União Europeia" com Timor-Leste, contra a "crescente competição geopolítica no Indo-Pacífico".