Delegação diplomatas. Netanyahu não pede desculpa e diz que acidentes acontecem

Uma mão cheia de padarias já a funcionar, nada mais do que isso, é assim que a Agência das Nações Unidas para a Alimentação descreve agora o que já acontece na Faixa de Gaza.

Isto depois de alguns camiões com a ajuda alimentar ter recebido finalmente luz verde de Israel para entrar em território palestiano.



O diretor da agência diz que continuam numa autêntica corrida contra o tempo para evitar que a fome se espalhe por toda a zona de gaza.



Só no dia de hoje uma centena de pessoas, em Gaza, perderam a vida. Os ataques israelitas continuam, entretanto, o primeiro-ministro israelita falou pela primeira vez sobre os incidentes de ontem com vários diplomatas internacionais, em Jenin.