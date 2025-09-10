Delegação do Congresso dos EUA visita China este mês pela primeira vez desde 2019

O congressista democrata Adam Smith "vai liderar uma delegação do Congresso à China", indicou um responsável da Câmara dos Representantes norte-americana, citado pela agência France Presse, sem se identificar e sem fornecer mais detalhes.

Segundo a cadeia televisiva NBC News, que avançou a informação, a delegação incluirá membros de ambos os partidos - republicano e democrata - e a visita deverá ocorrer "mais tarde em setembro".

Adam Smith, citado pela NBC, afirmou que a deslocação visa "abrir um canal de diálogo entre os Estados Unidos e a China", sublinhando que considera "importante fazê-lo".

"O simples facto de conversarmos com a China não significa que aprovamos tudo o que [Pequim] faz. A China é um grande e poderoso país. Os Estados Unidos também. Acho que temos de conversar", declarou o congressista.

Uma eventual reunião com o Presidente chinês, Xi Jinping, ainda não foi confirmada.

A visita ocorre num contexto de negociações bilaterais destinadas a resolver disputas comerciais, no meio da nova ofensiva global liderada por Donald Trump, que tem endurecido a postura face a Pequim em diversas áreas.

Apesar da polarização política nos EUA, a atitude de firmeza perante a China tem sido um dos raros pontos de relativo consenso entre republicanos e democratas.

O atual Presidente, Donald Trump, reforçou a política de restrições tecnológicas e comerciais contra a China iniciada pelo seu antecessor, o democrata Joe Biden.