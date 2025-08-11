Delegação do Hamas esperada no Egito para negociações sobre Gaza

A mesma fonte, que pediu o anonimato, disse que a visita da delegação, liderada pelo líder do movimento que controla Gaza, Khalil al-Hayya, vai ocorrer "nas próximas horas" e faz parte dos esforços para retomar os contactos entre o Hamas e o Egito sobre um acordo de cessar-fogo no enclave.

De acordo com a fonte, os contactos entre a organização palestiniana e o Cairo para retomar as negociações indiretas com Israel, mediadas pelo Qatar, Egito e Estados Unidos, foram retomados com a mediação turca após a deslocação dos líderes do Hamas a Ancara na semana passada.

"O Egito manifestou a disponibilidade para receber a delegação no contexto de novos esforços para aproximar posições, após a pressão internacional para pôr fim à agressão, à guerra e ao genocídio, e após facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza", acrescentou a mesma fonte.

Representantes de Israel e do Hamas negociaram de forma indireta em julho, no Qatar, a possibilidade de um acordo de cessar-fogo em Gaza, que permitiria a libertação de reféns do Hamas e o fim da guerra.

Estas negociações foram suspensas devido a acusações mútuas entre Israel e o Hamas.

O Hamas, considerado grupo terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos, atacou Israel no dia 07 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e tendo capturado perto de 250 reféns.

A resposta militar de Israel, de grande envergadura, provocou até agora a morte de mais de 61 mil pessoas, a maior parte civis no enclave palestiniano, além de uma grave crise humanitária, com denúncias de mortes de mais de 200 pessoas, incluindo crianças, à fome, e a destruição de grande parte das infraestruturas do território palestiniano.