Delegação russa participa em reunião do G20 sobre energia em Houston

"Uma delegação russa participará na reunião dos ministros da Energia no âmbito da presidência norte-americana do G20, em Houston, de 14 a 16 de setembro", indicou no Telegram Marat Berdyev, embaixador responsável pelo acompanhamento dos temas do G20.

Segundo a AFP, Berdyev não especificou a identidade dos participantes russos, indicando apenas que se tratará de "representantes do Ministério da Energia, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério dos Recursos Naturais".

"As ideias russas sobre a variabilidade dos balanços energéticos, a neutralidade tecnológica, o papel dos combustíveis fósseis em geral, do gás natural e da energia nuclear para fins pacíficos são cada vez mais procuradas", assegurou o diplomata.

O anúncio surge depois do "mal-estar" provocado pela presença do ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, na reunião do G20 Financeiro, no início de setembro, em Asheville, no sul dos Estados Unidos, segundo as palavras do homólogo canadiano, François-Philippe Champagne, numa entrevista à AFP.

Habitualmente considerado `persona non grata` pelos países ocidentais aliados da Ucrânia, Siluanov sentou-se, a convite de Washington, à volta da grande mesa oval que reunia dezenas de delegados. Teve também oportunidade de se reunir pessoalmente com o homólogo norte-americano, Scott Bessent.

"Não é o momento de normalizar a Rússia ou a presença da Rússia neste tipo de reunião", declarou posteriormente o comissário europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis.

Os Estados Unidos são este ano os organizadores de uma série de reuniões do G20, que reúne as principais economias mundiais como a China, Índia, Japão e França.

A última grande reunião juntará os chefes de Estado em dezembro, num complexo de golfe pertencente a Donald Trump, em Miami, na Florida.