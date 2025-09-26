Delegados deixam cadeiras vazias durante discurso de Netanyahu na ONU

Benjamin Netanyahu subiu esta sexta-feira ao palco das Nações Unidas para discursar, no quarto dia da 80.º Assembleia Geral das ONU, e foi recebido sob aplausos dos seus apoiantes convidados na plateia e vaiado pelas delegações de vários países que decididiram abandonar a sala em massa.

"Ordem na sala"





Os delegados foram chamados à ordem quando o primeiro-ministro israelita começou o seu discurso, o primeiro desta sexta-feira na Assembleia Geral da ONU.





Diante de uma sala praticamente vazia, um momento histórico nas Nações Unidas, Benjamin Netanyahu afirmou que os inimigos de Israel são os inimigos de todo o mundo. "Odeiam-nos a todos de igual forma. Eles querem arrastar o mundo moderno para os seus fanatismos". Neste sentido, garantiu que Israel está a lutar por todo o mundo e acrescentou que "o presidente Trump entende isso melhor" do que ninguém".





