Delimitação de fronteiras marítimas não pode ser separada da soberania diz PM timorense

"A luta pela delimitação das nossas fronteiras marítimas não pode ser separada da luta pela soberania: um mesmo povo, com a mesma determinação, tem o mesmo direito de usufruir plenamente, nos planos económico, social, cultural e ambiental, daquilo que lhe pertence", disse Xanana Gusmão.

"É por isso que hoje olhamos para o nosso mar com uma nova ambição", salientou o líder timorense.

Xanana Gusmão falava na sessão de abertura do simpósio "Timor-Leste OceanX: Ciência para um Futuro Azul", que vai incidir sobre os primeiros resultados recolhidos durante a missão científica do navio OceanXplorer no país, realizada em novembro.

Durante o simpósio, investigadores e parceiros nacionais e internacionais vão debater a conservação marinha, gestão das pescas, turismo sustentável e prioridades futuras da investigação marinha.

"O nosso país pode ser pequeno em território terrestre. Porém, quando olhamos para o mar, somos também uma grande nação. Não apenas pela sua beleza, nem apenas porque constitui um elemento central da nossa cultura e identidade, mas sobretudo pelo enorme potencial que encerra", sublinhou Xanana Gusmão.

Timor-Leste está localizado no Triângulo dos Corais, um local com condições únicas para observar baleias, golfinhos, tartarugas marinhas e recifes de coral.

"Este oásis de biodiversidade é um verdadeiro tesouro do nosso planeta. Mas esse privilégio traz também uma grande responsabilidade. Temos o dever de proteger, cuidar e, sobretudo, agir", disse o primeiro-ministro timorense, referindo-se às alterações climáticas, poluição e a pesca ilegal.

O OceanXplorer, um dos navios de investigação científica mais avançado do mundo, estudou as águas profundas de Timor-Leste a norte de Díli e da ilha de Ataúro, uma das zonas de maior biodiversidade e menos exploradas do Triângulo de Coral, onde se encontram os oceanos Pacífico e Índico.

"Essa missão recolheu novos dados sobre cartografia marinha, biodiversidade e ecossistemas, dados que nos ajudarão a cumprir melhor as nossas responsabilidades e os objetivos da nossa Política da Economia Azul", explicou Xanana Gusmão.