Demarcação de terras indígenas no Brasil tem projeto polémico

Numa sessão marcada por vários desentendimentos entre a oposição e a base de apoio ao governo, o texto-base da proposta foi aprovado por 40 votos contra 21, e a votação dos chamados "destaques", ou seja, sugestões de alteração ao texto, deverá ocorrer esta quinta-feira. Finalizada essa etapa, a proposta seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados.O projeto de lei em causa diminui os direitos dos povos indígenas sobre as terras demarcadas. Se for aprovado, o governo poderá, por exemplo, construir estradas e centrais hidroelétricas nesses territórios, sem necessidade de consultar os povos nativos daquela região.Ao longo da sessão, a presidente da CCJ, Bia Kicis, rejeitou inúmeros requerimentos, pedidos de audiência pública e os apelos pelo diálogo com o movimento indígena, que pede, há semanas, para ser ouvido sobre a proposta.", indicou o Instituto Sociedade, População e Natureza, em comunicado.O polémico projeto levou a protestos pacíficos de indígenas em frente à Câmara dos Deputados, em Brasília. Contudo, na terça-feira, as manifestações subiram de tom e resultaram em vários feridos, após confrontos com a polícia.", criticou Joenia Wapichana, única parlamentar de origem indígena no congresso.





Origem da ideia







Trata-se de uma tese ruralista que defende que as comunidades indígenas só teriam direito às terras que estivessem na sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.O projeto determina ainda que o processo de demarcação de terras indígenas tenha obrigatoriamente a participação dos estados e municípios em que se localize a área analisada e de todas as comunidades diretamente envolvidas.

O texto também proíbe a ampliação de terras já demarcadas e considera nulas as demarcações que não atendam às regras estabelecidas no diploma. Já os processos que estiverem em andamento, deverão seguir as novas regras.