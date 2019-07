Demissão no Governo britânico

RTP22 Jul, 2019, 10:59 / atualizado em 22 Jul, 2019, 11:48 | Mundo

A carta de demissão foi enviada esta segunda-feira à ainda primeira-ministra Theresa May. No documento, que foi publicado no Twitter, Alan Duncan escreveu que é "trágico que quando podíamos ser a força política e intelectual dominante na Europa tenhamos que passar todos os dias a trabalhar sob a nuvem negra do Brexit".







I resigned as Foreign Office minister this morning. Here is my letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/1kpt7rHsF0 — Sir Alan Duncan MP (@AlanDuncanMP) 22 de julho de 2019

"Estou a demitir-me em antecipação da mudança na quarta-feira. Estou a fazê-lo alguns dias mais cedo para poder expressar livremente a minha opinião antes de [Theresa May] abandonar o cargo", disse, referindo-se à possível vitória de Boris Johnson na corrida à liderança do Partido Conservador e, seguidamente, ao Governo Britânico.

Johnson tem-se afirmado como o favorito à sucessão de Theresa May, com sondagens a provarem uma vitória significativa sobre Jeremy Hunt, o atual ministro britânico dos Negócios Estrangeiros.







Na carta de demissão, Alan Duncan referiu a "forte relação" que conseguiu construir com a Turquia após o golpe de Estado, as negociações com a Rússia e o envolvimento na Ásia Central.







Mencionou ainda o que considera terem sido algumas falhas no seu mandato – a incapacidade de formar acordo sobre o futuro do Chipre e o caso de Zaghari- Ratcliffe, a mulher britânica-iraniana condenada a cinco anos de prisão no Irão por alegada espionagem.







Duncan elogiou também a primeira-ministra cessante, Theresa May, enaltecendo a sua "dignidade irrepreensível e um incansável sentido de dever".







Acrescentou ainda que a primeira-ministra "merecia melhor" e que lamentava que o tempo de May no cargo "tenha terminado" nestas circunstâncias.







A demissão de Duncan poderá não ser a única no executivo se Johnson vencer a liderança do Partido Conservador e se tornar primeiro-ministro. Os atuais ministros das Finanças e da Justiça já anunciaram as suas demissões caso Boris Johnson suceda a Theresa May.







Os militantes do Partido Conservador terminam de votar esta segunda-feira nos dois candidatos – Jeremy Hunt e Boris Johnson. O vencedor será revelado esta terça-feira e tomará posse como primeiro-ministro no dia seguinte.



Ávido crítico de Boris Johnson



Alan Duncan tem sido uma das vozes críticas de Boris Johnson.





Recentemente, Duncan criticou Johnson pela demissão do embaixador britânico em Washington, Kim Darroch, que se demitiu após serem divulgadas mensagens confidenciais em que criticava a Administração Trump. Acusando Johnson de não apoiar o embaixador, disse que "basicamente empurrou o nosso diplomata de topo para debaixo do autocarro".





Anteriormente, Duncan afirmou que Boris Johnson era "a última pessoa na Terra que poderia fazer algum progresso nas negociações com a União Europeia".





Em 2018, descreveu também o momento em que Johnson afirmou que May tinha "vestido um colete suicida" à volta da Constituição britânica, como "um dos momentos mais nojentos da política britânica moderna".