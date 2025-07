"Democracia sob pressão". Jovens europeus mais céticos quanto aos sistemas democráticos

Além disso, quase um em cada dez em todos os países disse não se importar se o governo é democrático ou não e cerca de 14 por cento não sabia ou não quis responder.

O investigador sublinhou que, vendo estes resultados, não se pode achar que a democracia está “garantida”: “precisa de democratas”.

Mais ceticismo sobre imigração

Há mais jovens do que há quatro anos que se classificam como de centro-direita. Em 2021, o número era de 14 por cento, mas agora é de 19 por cento. Este ano, 33 por cento dizem ser do centro político, 32 por cento de esquerda e 16 por cento não sabem ou não respondem.



Na Alemanha, assim como em França e em Itália, a proporção dos que se classificam como de centro-esquerda está a aumentar. E sobre questões de género, o estudo mostra que os jovens na Alemanha, França e Itália são mais progressistas atualmente, contrariamente aos jovens na Polónia e na Grécia que serão mais conservadores do que há quatro anos. Outro dado novo: os jovens europeus tornaram-se mais críticos em relação à migração.



Em 2021, 26 por cento acreditava que a imigração tinha se ter mais restrita. Agora esse número subiu para os 38 por cento. E há ainda 33 por cento de indecisos sobre esta questão.



"Numa comparação entre países, as atitudes mais céticas são encontradas na Polónia, Grécia e Espanha", explicou Faas. “No entanto, a localização da fronteira europeia não explica esse padrão. Na Itália – também fortemente afetada pela migração – o ceticismo é significativamente menor”.



Os jovens também querem que os governos façam mais para promover a igualdade para as mulheres na sociedade. Trinta e oito por cento de todos os entrevistados afirmam que a igualdade não foi ainda longe o suficiente, mas 20 por cento acham que as medidas de igualdade "já vão longe demais".

UE precisa de mudanças

Apesar da maioria aprovar a democracia, 40 por cento dos entrevistados afirma que o funcionamento da União Europeia não é particularmente democrático. Destes, 51 por cento concorda com a afirmação "a UE é uma boa ideia, mas é muito mal implementada". Cerca de 33 por cento discorda. A opinião mais cética vem da Grécia, onde dois em cada três entrevistados concorda.



Mais da metade (53 por cento) acreditam que o bloco comunitário está muito preocupado com "pequenas coisas" e não com as "coisas realmente importantes".





Os jovens dos países da UE veem uma necessidade particular de ação na questão do custo de vida: 36 por cento considera que tem de se tornar mais acessível a todos os cidadãos. Em segundo lugar, está o aumento da defesa contra ameaças externas (25 por cento), seguido da exigência por melhores condições para a economia e as empresas e a proteção climática (ambos com 23 por cento).



"Se apenas seis por cento afirmam que o sistema político do seu país funciona bem, isso envia uma mensagem séria. E o projeto europeu, que nos trouxe paz, liberdade de movimento e progresso económico durante décadas, também é visto como complexo e insuficientemente democrático. É precisamente por isso que é necessária mais educação política para tornar as relações europeias compreensíveis e permitir uma participação genuína", escreve também Elke Hlawatschek, Diretora-Geral da Fundação TUI.



Quando a questão é o papel da Europa na política global, os jovens europeus veem os Estados Unidos como o ator político mais importante do mundo. Oitenta e três por cento diz que os EUA são um dos três países mais importantes, seguidos pela China e a Rússia. A UE alcança apenas 42 por cento neste ranking. Os jovens britânicos citam com mais frequência a UE como um dos três atores mais importantes na política global (50 por cento), do que os restantes pertencentes ao bloco europeu.



Os números do estudo da Fundação TUI mostram pouca confiança na UE como ator geopolítico, mas os jovens europeus veem potencial: 51 por cento acredita que a UE só pode competir com os principais atores políticos globais se mudar aspetos fundamentais. Apenas um em cada quatro, ou seja 25 por cento, é fundamentalmente cético e acredita que a UE nunca desempenhará um papel tão importante.



Entre as mudanças fundamentais desejadas para maior relevância geopolítica, melhores condições para o crescimento económico são a prioridade, seguidas por maior coesão entre os Estados-membros. Os jovens europeus querem que a UE invista mais em defesa no futuro e que haja redução da burocracia. Cerca de um quarto (28 por centi) acredita que a UE deve representar os próprios interesses com mais confiança.



Apesar disso, a permanência dos países na União Europeia não é um assunto em debate para a maioria. Dois terços, cerca de 66 por cento, consideram que a adesão à UE é positiva.





