Democrata John Fetterman causa polémica ao aparecer em vídeo na convenção republicana

Num vídeo surpreendente, que foi exibido na quarta-feira, nos ecrãs gigantes da convenção intercalar do Partido Republicano, em Dallas, no Texas, Fetterman disse ser um "democrata sensato" e afirmou que irá trabalhar "com o Presidente [Donald] Trump para lutar e defender o modo de vida siderúrgico" da Pensilvânia.

No vídeo, o democrata elogiou ainda o senador republicano da Pensilvânia, David McCormick, a quem chamou de "amigo" e disse que é o tipo de político "que resolve as coisas".

A aparição deste democrata a elogiar os republicanos, numa convenção que procura fortalecer o Partido Republicano e o Presidente Donald Trump, é mais um sinal do afastamento de Fetterman do seu próprio partido.

O vídeo vem alimentar ainda mais os temores dos democratas de que o senador, cada vez mais isolado, possa deixar o partido, num momento em que os democratas tentam recuperar a maioria no Congresso.

A postura de John Fetterman contrasta fortemente com a posição de outros colegas democratas, que estiveram hoje em Dallas a tentar descredibilizar a inédita convenção republicana.

Já dentro do `American Airlines Center`, arena no estado do Texas onde decorre até hoje a convenção intercalar com a presença de Donald Trump, os republicanos não pouparam nos ataques à oposição, classificando-a de "extremista".

Foi com orações e louvores a Donald Trump, a quem o líder do Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, descreveu como o "maior Presidente da história dos Estados Unidos", que o evento arrancou, mantendo esse registo por várias horas.

"Nós amamos o Presidente Trump?", questionou Gruters à multidão, recebendo um fervoroso "sim" como resposta.

Donald Trump é a figura central desta primeira convenção intercalar republicana da história moderna dos Estados Unidos.

Tradicionalmente, as Convenções Nacionais dos dois grandes partidos norte-americanos (Republicano e Democrata) realizam-se apenas a cada quatro anos, especificamente nos meses de verão que antecedem as eleições presidenciais, o que torna este evento republicano inédito.

A iniciativa, que está a dar amplo destaque a Donald Trump e à sua agenda, está a ser promovida cerca de dois meses antes das intercalares de novembro, reforçando a importância desse ato eleitoral.

As eleições intercalares agendadas para 03 de novembro irão renovar a totalidade da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano) e um terço do Senado.

Se os democratas recuperarem o controlo de uma das câmaras legislativas, terão o poder de bloquear a agenda de Trump e iniciar investigações à sua administração durante os dois anos que faltam do seu mandato.

Os republicanos têm atualmente maiorias curtas no Congresso e o partido no poder perde normalmente terreno nas eleições intercalares.

No entanto, apesar de Donald Trump querer colocar os candidatos republicanos em destaque na convenção, muitos optaram por não marcar presença em Dallas.

Segundo o jornal New York Times, três dos nove republicanos que concorrem nas disputas mais acirradas para o Senado decidiram não comparecer à convenção organizada pelo Comité Nacional Republicano.

O chefe de Estado norte-americano tem presença confirmada no palco nas duas noites do evento e deverá fazer o discurso principal da noite desta quarta-feira nos Estados Unidos, pelas 20:15 (02:15 de hoje em Portugal continental).

O rosto de Trump está por toda a convenção: desde o exterior da arena, passando pelos corredores, até às credenciais da imprensa, evidenciando o destaque dado ao Presidente neste evento.

Mas a lista de oradores esperados no evento é longa e inclui o vice-presidente, JD Vance, além de outros membros do gabinete presidencial, como o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, além da ex-porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.