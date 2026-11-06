Democratas conquistam larga maioria com mais de 250 lugares na câmara baixa

Os dados indicam uma larga maioria, bem acima dos 218 lugares necessários para controlar a câmara baixa do Congresso.





A estação NBC projetou hoje que os democratas terminem a contagem com 259 dos 435 lugares da Câmara dos Representantes, contra 176 dos republicanos.





A ABC atribuiu, para já, 251 lugares aos democratas e 162 aos republicanos, estando ainda por definir 22.





A CNN, por sua vez, aponta 251 lugares para os democratas e 154 para os republicanos, estando 30 ainda em aberto.





O resultado representa uma derrota contundente para os republicanos, que perdem a maioria apertada que mantinham desde as eleições de 2024, quando conquistaram 220 lugares, contra 215 dos democratas.





A nova maioria abre caminho para que Hakeem Jeffries, atual líder dos democratas na câmara baixa, se torne, em janeiro, o primeiro afro-americano a presidir a instituição.





Os democratas poderão também utilizar a sua maioria para travar a agenda legislativa do Presidente Donald Trump e impulsionar investigações sobre o mandatário e o seu governo.





O Senado (câmara alta) ficará também sob controlo democrata, depois de o partido ter conquistado 54 dos 100 lugares, contra 44 dos republicanos, depois de vencer em bastiões conservadores como o Texas, o Kansas e o Iowa.





A contagem dos votos continua no Alasca e no Mississipi, onde os democratas mantêm uma vantagem estreita.





Embora Trump tenha pedido, durante toda a campanha, aos seus apoiantes que fossem votar a pensar nele, demarcou-se da derrota republicana, argumentando que o seu nome não constava dos boletins de voto.





As sondagens, no entanto, apontam para um voto de punição à administração Trump, devido ao elevado custo de vida, especialmente o preço da gasolina, e à impopular guerra no Irão.

Trump já avisou que vetará as leis que forem aprovadas pelo novo Congresso.