Democratas dos EUA convocam protestos contra Trump em cinco cidades espanholas no sábado

"Como norte-americanos no estrangeiro queremos expressar a nossa condenação às ações da atual Administração [Governo dos EUA]", disse Andrew Anderson, presidente dos Democrats Abroad Spain, citado num comunicado.

Andrew Anderson manifestou "preocupação com a democracia norte-americana" e com os "ataques a direitos constitucionais" por parte do Governo de Donald Trump.

As manifestações estão convocadas para Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência e Málaga, para o final da manhã de sábado, e, segundo o mesmo comunicado dos organizadores, serão "protestos pacíficos", centrados no "impacto que as ações da Administração Trump estão a ter na população dos Estados Unidos, Espanha, no resto da Europa e o mundo".

"Silêncio é consentimento", acrescentou Andrew Anderson, para justificar os protestos.

Os organizadores "convidam cidadãos de todas as nacionalidades" a juntar-se às concentrações.

Estão previstas concentrações semelhantes, organizadas pelos Democrats Abroad, em outros países, também no sábado, sendo que na Europa, além de Espanha, só haverá manifestações na Suíça, disse à Lusa fonte da estrutura espanhola.

Segundo a mesma fonte, a escolha do dia 29 de março justifica-se "simplesmente com a urgência de convocar concentrações o antes possível, atendendo ao que está a acontecer nos Estados Unidos".

Os Democrats Abroad Spain têm mais de 6.100 membros registados em Espanha e são a sexta maior estrutura no estrangeiro do Partido Democrata, segundo a informação disponível na página oficial na Internet da organização.

Os Democrats Abroad têm 45 estruturas em países de todo o mundo, com cerca de 200 mil membros registados no total.

Contactado pela Lusa, um membro da organização em Portugal afirmou que para já não está planeada qualquer iniciativa em território nacional.

O republicano Donald Trump tomou posse no passado dia 20 de janeiro.