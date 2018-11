Democratas e republicanos repartem maioria nos EUA

Na rede social Twitter, Donald Trump já veio reclamar um grande sucesso, apesar do resultado favorável ao Partido Democrático na Câmara dos Representantes.



A líder dos democratas naquela câmara, Nancy Pelosi, disse que hoje é um novo dia para os Estados Unidos.



Os democratas reconquistam assim uma maioria que estava há vários anos nas mãos dos republicanos. É pelo menos o que garantem as projeções.



Isto numa altura em que as mesas de voto já encerraram em todos os Estados.



Os norte-americanos elegeram também governadores e presidentes de câmara, além de terem votado diferentes propostas em referendos.



A imprensa norte-americana já dá como certa a reeleição do senador independente Bernie Sanders, pelo Estado do Vermont.