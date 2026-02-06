Democratas exigem "mudanças drásticas" para continuar a financiar o ICE

Algumas das exigências dos democratas é que os agentes tirem as máscaras e se identifiquem, obtenham mandados judiciais em certos casos e trabalhem com as autoridades locais, num total de dez propostas.

Os republicanos da Câmara dos Representantes (câmara baixa) exigem que algumas das suas próprias propostas sejam adicionadas ao projeto de lei de despesas com a Segurança Interna, incluindo legislação que exigiria a prova de cidadania antes de os norte-americanos se registarem para votar e restrições às cidades-santuário.

Não existe uma definição clara de cidades-santuário, mas o termo aplica-se geralmente aos governos estaduais e locais que limitam a cooperação com as autoridades federais de imigração.

O líder da maioria no Senado, John Thune, realçou hoje que as exigências dos democratas para novas restrições aos agentes federais de imigração são irrealistas e avisou que o Departamento de Segurança Interna será paralisado na próxima semana se não houver cooperação com os republicanos e a Casa Branca.

"Esta não é uma situação de carta branca em que os republicanos simplesmente concordam com uma lista de exigências dos democratas. A única forma de reformar o ICE é concordar com um projeto de lei", defendeu Thune.

Schumer, democrata de Nova Iorque, disse estar "estarrecido por ouvir" os republicanos dizerem que as propostas do seu partido eram políticas ou inviáveis.

"Trata-se dos direitos básicos das pessoas, trata-se da segurança das pessoas", vincou Schumer, que instou os republicanos a explicarem porque não gostam das propostas.

Enquanto os dois partidos trocam acusações, uma paralisação do Departamento de Segurança Interna parece cada vez mais provável, a partir de 14 de fevereiro.

Além do ICE e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, o projeto de lei de segurança interna inclui financiamento para a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) e a Administração de Segurança dos Transportes (TSA).

Se o Departamento de Segurança Interna fechar, alertou Thune, "há uma grande probabilidade de vermos mais problemas de viagem", semelhantes à paralisação do Governo federal durante 43 dias no ano passado.