Democratas na Califórnia avançam para alteração de círculos eleitorais

Os eleitores da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, vão votar a 04 de novembro uma proposta, apresentada pelo governador Gavin Newsom na quinta-feira, para redesenhar o mapa eleitoral do estado nas próximas duas eleições.

O anúncio responde diretamente à pressão do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre estados republicanos para redesenhar os respetivos círculos eleitorais de forma a manter ou até consolidar o poder no Congresso, onde os republicanos têm uma estreita maioria, em causa nas eleições intercalares de novembro de 2026.

Para Newsom, Trump "está novamente a tentar defraudar o sistema", recusando obedecer às regras eleitorais, nas quais "não acredita".

"Devemos aceitar a situação tal como ela é e combater o mal com o mal", assumiu o governador democrata na quinta-feira ao apresentar a proposta.

Uma vez aprovada a proposta de alteração das circunscrições, uma comissão independente teria de aprovar o novo mapa eleitoral, de acordo com a legislação californiana.

A medida enfrenta obstáculos jurídicos e logísticos, mas poderia permitir aos democratas assegurar 48 dos 52 dos eleitos no estado para o Congresso, mais cinco do que atualmente, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

A disputa teve origem no Texas, onde os republicanos desenharam novos círculos eleitorais com os quais podem ganhar até cinco lugares adicionais no Congresso.

Neste estado de maioria republicana gerou-se um impasse, depois de os democratas no Congresso estadual terem faltado sucessivamente a sessões para votação da proposta, impedindo o quórum necessário.

Em resposta, o procurador-geral do Texas solicitou ao supremo tribunal do estado a expulsão dos 13 congressistas democratas estaduais, que fugiram para estados democratas como o Illinois ou Nova Iorque.

Com os legisladores fisicamente fora do Texas, as autoridades estaduais não têm jurisdição, mas o FBI anunciou que vai colaborar com a polícia do Texas para localizar os congressistas democratas que fugiram do estado, após o senador republicano John Cornyn solicitar apoio à agência de investigação federal.

A Constituição do Texas abre caminho à quebra do quórum ao estabelecer que é necessária a presença de dois terços dos legisladores para a condução dos assuntos oficiais.

Os cinco lugares adicionais no Texas nas intercalares de 2026 aumentariam as hipóteses de os republicanos preservarem a atual pequena maioria na Câmara dos Representantes em Washington, algo que não conseguiram fazer nas de 2018, durante a primeira presidência de Trump.

A disputa sobre os círculos eleitorais estaduais norte-americanos foi alargada pelos republicanos também à Florida e Indiana, para onde o Presidente enviou na semana passada o seu vice, JD Vance.

Na Florida, o terceiro estado mais populoso, o presidente da Câmara de Representantes estadual, o republicano Daniel Perez, afirmou que esta vai assumir a revisão de círculos eleitorais, através de uma comissão especial, depois do verão.

Em resposta aos esforços dos republicanos, outros estados democratas além da Califórnia, estão a considerar novos mapas eleitorais.

O governador democrata do Illinois, JB Pritzker, já admitiu avançar com um plano semelhante.

Também na semana passada, Trump ordenou um novo recenseamento, "altamente preciso", que utilize dados obtidos após as eleições presidenciais de 2024 e exclua imigrantes ilegais.