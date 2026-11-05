Democratas prometem conter Administração Trump após histórica vitória

Prioridades democratas

Impacto da derrota no Partido Republicano









C/agências

O Partido Democrático conquistou, nas eleições intercalares de terça-feira, estados tipicamente republicanos e a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes.Embora o presidente mantenha um controlo significativo sobre a política externa e as tarifas dos EUA, os democratas vão controlar o orçamento federal, presidir comissões do Congresso e, através do Senado, decidir quais os nomes indicados por Trump que serão confirmados para cargos de segurança nacional e diplomáticos.Especialistas em relações internacionais esperam que agora. No entanto, consideram que a ausência de uma maioria à prova de veto podeO líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, disse na quarta-feira que a nova maioria se quer concentrar na acessibilidade e na responsabilidade."Não trabalhamos para Donald Trump", disse Jeffries, um legislador de Nova Iorque que está a caminho de se tornar o primeiro presidente negro da Câmara.Segundo o mesmo, este Congresso recém-eleito deve "lutar por uma América acessível", acrescentando que as pessoas "estão a sofrer”.“Os americanos comuns não conseguem prosperar e mal conseguem sobreviver".Por outro lado, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, prometeuOs especialistas acreditam que este revés dos republicanos afeta particularmente o vice-presidente JD Vance, que era considerado o grande favorito para a indicação do partido como sucessor de Trump, mas agora corre o risco de ficar associado a um presidente derrotado.Aliás, estas declarações foram interpretadas por analistas como uma tentativa de se distanciar do presidente Trump antes de uma possível candidatura à Casa Branca em 2028.Segundo JD Vance, "muitas pessoas que votaram em Trump/Vance em 2024 votaram nos democratas em 2026" e a culpa é da guerra no Irão."A guerra é a razão da nossa derrota", escreveu JD Vance numa longa publicação na rede social X.afirmou à AFP James Lindsay, do Council on Foreign Relations.Foram dezenas de candidatos republicanos diretamente apoiados por Donald Trump que perderam as eleições de terça-feira, o que levanta também questões sobre o poder e a influência do apoio do presidente.O nome do chefe da diplomacia de Donald Trump, Marco Rubio, também já terá sido mencionado como um possível sucessor.Após uma noite eleitoral difícil, começou a troca de acusações dentro do Partido Republicano. E há quem já aponte que estes resultados são um sinal de que os EUA estão a assistir ao início do fim do movimento MAGA sob a presidência de Trump.Apesar de tudo isso, Donald Trump falou do salão de baile da Casa Branca na primeira aparição pública depois das eleições intercalares e ignorou a derrota do Partido Republicano. O Presidente dos EUA elogiou a obra e explicou os materiais que estão a ser usados.A renovação do salão de baile da Casa Branca é um dos temas que tem marcado o segundo mandato de Donald Trump. O assunto tem gerado polémica e as obras chegaram a estar suspensas por ordem do Supremo Tribunal. Estima-se que as obras do salão de baile custem 400 milhões de dólares, o correspondente a cerca de 355 milhões de euros.