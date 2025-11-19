Democratas `respondem` com Messi no TikTok ao vídeo de Trump com Ronaldo

O vídeo do TikTok reúne imagens icónicas da carreira de Messi no Barcelona e no Paris Saint-Germain, na seleção argentina e também da cerimónia em que recebeu uma das suas oito Bolas de Ouro.

A publicação surge um dia depois de a Casa Branca ter divulgado um vídeo de Trump e Ronaldo a caminharem juntos com a mensagem "dois GOATs" (Greatest of All Time, ou Os Maiores de Todos os Tempos, em português).

Na terça-feira à noite, durante um jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e a delegação saudita, Trump destacou a presença do português e disse que o filho, Barron, estava entusiasmado por conhecer Cristiano Ronaldo pessoalmente.

Cristiano Ronaldo e a hispano-argentina Georgina Rodriguez, companheira do futebolista, ficaram num hotel de luxo a um quarteirão da Casa Branca.

Cristiano Ronaldo agradeceu hoje a Donald Trump o convite e a receção na Casa Branca.

"Obrigado senhor Presidente, pelo convite e pela receção calorosa que você e a primeira-dama me ofereceram a mim e à minha futura esposa. Cada um de nós tem algo significativo para dar e eu estou pronto para fazer a minha parte enquanto inspiramos as novas gerações a construírem um futuro definido pela coragem, responsabilidade e paz duradoura", sublinhou o avançado e capitão da seleção nacional, numa publicação nas redes sociais.

O jogador já tinha manifestado interesse em encontrar-se com Trump numa entrevista recente ao jornalista britânico Piers Morgan, divulgada em 6 de novembro: "É uma das pessoas que quero conhecer, gostava de ter uma boa conversa com ele. É alguém de quem gosto mesmo porque é uma das pessoas que consegue fazer as coisas acontecer".

Desde a sua chegada à Arábia Saudita, em janeiro de 2023, Ronaldo tem assumido um papel de promoção do país, sendo que o encontro com o líder norte-americano coincidiu com a primeira deslocação oficial de Mohammed bin Salman a Washington em sete anos.

Cristiano Ronaldo foi o terceiro desportista português a realizar uma visita oficial à Casa Branca, após o maratonista Carlos Lopes, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Los Angeles1984, que foi recebido por Ronald Reagan, e do basquetebolista Neemias Queta, vencedor da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pelos Boston Celtics, em 2024.