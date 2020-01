Democratas sofrem dura derrota e impeachment está próximo do fim

O Senado entrou numa fase crucial do processo de destituição de Donald Trump, com uma votação que irá decidir se poderão ser convocadas testemunhas para o julgamento.Os democratas aguardavam com grande expectativa esta votação, esperando conseguir os votos necessários para poder chamar testemunhas, nomeadamente John Bolton, o ex-conselheiro de Segurança Nacional.Ora, três dos quatro senadores republicanos que estavam indecisos e dispostos a juntar-se aos democratas já anunciaram o seu sentido de voto:

O senador republicano considerou que os democratas conseguiram provar que as ações de Trump foram "inapropriadas", mas não considera que seja necessário um impeachment contra o Presidente Trump.





“A questão não é se o Presidente fez isso, mas se o Senado dos Estados Unidos ou o povo americano deve decidir sobre o que se deve fazer. Acredito que a Constituição prevê que o povo tome essa decisão nas eleições presidenciais que começam na segunda-feira”, afirmou o senador Lamar Alexander.Contrariamente a Lamar Alexander, os senadores republicanos Susan Collins e Mitt Romney revelaram um sentido de voto em conformidade com os democratas. Falta o voto da republicana Lisa Murkowski, que ainda não se pronunciou.No caso de empate, apenas o presidente do Supremo Tribunal, o juiz John G. Roberts, poderia desempatar, caso estivesse disposto a executar o seu direito de voto, uma hipótese pouco provável.

A absolvição de Trump das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso sempre foi o cenário mais esperado, dada a maioria republicana no Senado. Os democratas ansiavam, no entanto, conseguir prolongar o julgamento com a chamada de testemunhas.

John Bolton estaria no topo da lista das testemunhas que os democratas teriam na manga.





O ex-conselheiro de Segurança Nacional colocou Donald Trump contra a parede depois de terem sido divulgadas passagens de um dos seus livros, ainda por publicar, onde revela que o Presidente dos EUA lhe revelou diretamente que a ajuda militar à Ucrânia estava condicionada a uma investigação por parte do governo ucraniano aos seus rivais democratas, especificamente Joe Biden.

Com o desfecho previsível para a votação, que deverá ser concluída na noite desta sexta-feira, o caminho fica livre para o encerramento do julgamento que poderá acontecer já no sábado ou na próxima segunda-feira.