Democratas vencem várias disputas eleitorais nos Estados Unidos

Se vários líderes democratas comemoraram os resultados como uma grande vitória sobre Trump, o Presidente norte-americano foi também rápido a responder aos resultados na noite de terça-feira através das redes sociais.

"TRUMP NÃO ESTAVA NO BOLETIM DE VOTO" e a paralisação do governo federal provocada pelo impasse nas negociações sobre o Orçamento, "FORAM AS DUAS RAZÕES PELAS QUAIS OS REPUBLICANOS PERDERAM AS ELEIÇÕES ESTA NOITE", argumentou o chefe de Estado numa postagem telegráfica, escrita em maiúsculas, na rede social que detém, a Truth Social.

Zohran Mamdani foi eleito presidente da câmara de Nova Iorque, coroando uma ascensão impressionante para o legislador estadual de 34 anos, que se torna o presidente da câmara mais liberal da `Big Apple` em várias gerações.

Numa vitória para a ala progressista do Partido Democrata, Mamdani derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa, e grava o nome na história como o primeiro presidente de câmara muçulmano da cidade, o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro nascido em África.

Mamdani será também o presidente da câmara mais jovem da maior cidade dos Estados Unidos em mais de um século quando assumir o cargo em 1º de janeiro.

A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, afirmou através da rede social X que está ansiosa por trabalhar com Mamdani "para tornar a (...) cidade mais acessível e habitável", parabenizando-o ainda por vencer "uma das eleições com maior participação eleitoral da história da cidade".

Mais de dois milhões de nova-iorquinos votaram na disputa, a maior participação eleitoral numa corrida para prefeito em mais de 50 anos, de acordo com o Conselho Eleitoral da cidade.

Com cerca de 90% dos votos contabilizados, Mamdani mantinha uma vantagem de aproximadamente nove pontos percentuais sobre Cuomo.

A improvável ascensão de Mamdani dá credibilidade aos democratas, que têm instado o partido a abraçar candidatos mais progressistas e de esquerda, em vez de se unir em torno de centristas na esperança de reconquistar os eleitores indecisos que abandonaram o partido.

Na Virgínia, onde persiste uma concentração de funcionários federais afetados pelo encerramento de serviços por parte da Administração e por despedimentos em larga escala entre os funcionários federais, os eleitores mudaram o inquilino da mansão do governador, escolhendo a democrata Abigail Spanberger como a primeira mulher a liderar o estado.

Já em Nova Jérsia, onde Trump apoiou o candidato republicano Jack Ciattarelli, os eleitores optaram por manter os democratas no poder e elegeram a congressista Mikie Sherill.

Sherrill, ex-piloto de helicóptero da Marinha e membro do Congresso por quatro mandatos, caracterizou a vitória como um referendo sobre o Presidente republicano e algumas das suas políticas --- desde a saúde à imigração e à economia.

"Aqui em Nova Jérsia estamos determinados a lutar por um futuro diferente para os nossos filhos", afirmou Sherrill aos apoiantes que se reuniram para celebrar a sua vitória.

"Vemos claramente como a liberdade é importante. Sabemos que ninguém no nosso grande estado está seguro quando os nossos vizinhos são alvo de ataques, ignorando a lei e a Constituição", acrescentou a futura governadora, que subiu a um palco acompanhada pelo marido e pelos filhos.