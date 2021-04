Denúncia revela paragem da fiscalização ambiental no Brasil

Mais de 400 funcionários de carreira do Ibama assinaram um ofício, no qual indicaram que todas as atividades de fiscalização de infrações ambientais desenvolvidas pelo órgão estão paralisadas, segundo revela o portal de notícias G1.O documento, endereçado ao presidente do Ibama, Eduardo Bim, salienta que a interrupção das fiscalizações deveu-se a uma instrução normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), publicada em 12 de abril.", denunciam os funcionários, citados pelo G1.De acordo com a nova instrução normativa, as infrações ambientais agora terão que ser autorizadas por um superior do agente que aplicar a multa.Na prática, os funcionários acreditam que a nova regra cria a figura de "censor", que deverá validar e comprovar toda a sanção ambiental feita pelos fiscais.", acrescenta-se no texto.





Bolsonaro e Salles sob pressão







O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, têm estado sob pressão nas últimas semanas devido à Cimeira do Clima, organizada pelo mandatário norte-americano, Joe Biden, para esta semana.Várias organizações ambientais, artistas e políticos têm apelado a Biden que não transfira qualquer verba para Bolsonaro até que o chefe de Estado brasileiro apresente efetivas reduções na desflorestação da Amazónia.Bolsonaro apresenta um histórico ambiental que poderá ser usado contra si na Cimeira do Clima, tendo-se aliado a poderosos interesses do agronegócio, lançado ofensas e calúnias contra ativistas ambientais e tendo-se irritado com os líderes europeus que criticaram os recordes de desflorestação na Amazónica.Também o ministro do Meio Ambiente do Brasil se tem envolvido em várias polémicas.Já em maio do ano passado, Salles sugeriu ao executivo que aproveitasse o foco da imprensa na pandemia da covid-19 para aprovar "" na área ambiental, segundo um vídeo divulgado pelo STF.

"Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para a covid-19, (...) e está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, de passar a reformas infralegais de desregulamentação, simplificação", disse o Ricardo Salles, na ocasião, citado na transcrição oficial do vídeo.