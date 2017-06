Depois do ataque de Comey, a defesa de Trump

RTP 08 Jun, 2017, 20:22 / atualizado em 08 Jun, 2017, 20:27 | Mundo

Numa declaração pública depois da audição do ex-diretor do FBI no senado - despedido por Donald Trump - o advogado pessoal do presidente do EUA negou as afirmações de Comey de que Trump lhe teria pedido "lealdade". E acusou-o de ter revelado "comunicações privilegiadas" com o presidente.



O advogado Marc Kasowitz afirmou ainda que Trump nunca pediu ao então responsável pelo FBI para parar a investigação sobre os contactos da campanha do magnata norte-americano com responsáveis russos.



O testemunho de Comey, acrescentou o advogado, confirmou que Trump "não estava sob investigação".



Sobre as afirmações do ex-diretor do FBI de que o presidente dos EUA lhe tinha pedido "lealdade", o advogado afirmou que nunca tal aconteceu. E logo acrescentou: "Claro, o gabinete do presidente está no direito de esperar lealdade daqueles em serviço numa administração e, desde antes de o presidente ter assumido o cargo, é visível que houve e tem havido quem no governo tente prejudicar esta administração ao libertarem de forma seletiva e ilegal informação confidencial e comunicações privilegiadas. O Sr. Comey admitiu agora que é uma dessas pessoas".



Comey afirmou durante a audição no Senado que passou as notas que tirou das suas conversas privadas com o presidente a um amigo para que fossem entregues a um jornalista. Porquê? Para colocar pressão sobre o FBI para que fosse nomeado um procurador especial para investigar o caso das ligações russas.



"Hoje, o Sr Comey admitiu que libertou informações não autorizadas para a imprensa", disse Kasowitz.