Deportação de imigrantes ilegais provoca confrontos em Chicago

Estão cada vez mais intensos os confrontos em Chicago. Em causa está o aumento da fiscalização para deportar imigrantes ilegais. As imagens mostram a detenção de alguns dos moradores do bairro de Old Irving Park, depois das autoridades terem usado gás lacrimogéneo.

.As tensões voltaram a aumentar nas últimas semanas, ao mesmo tempo que Donald Trump intensifica as deportações.
