Mundo
Deportação de imigrantes ilegais provoca confrontos em Chicago
Estão cada vez mais intensos os confrontos em Chicago. Em causa está o aumento da fiscalização para deportar imigrantes ilegais. As imagens mostram a detenção de alguns dos moradores do bairro de Old Irving Park, depois das autoridades terem usado gás lacrimogéneo.
