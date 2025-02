Deportações prosseguem. Avião dos EUA com 119 migrantes asiáticos aterrou no Panamá

Um avião militar dos EUA com, partiu da Califórnia para a Cidade do Panamá na quarta-feira.De acordo com documentos internos da Administração Trump consultados pela estação CBS , os deportados são adultos e famílias com crianças.Segundo a CBS, este foi apenas o primeiro de três voos de imigrantes dos Estados Unidos para o Panamá. O segundo voo parte esta quinta-feira e irá transportar deportados de origem asiática e africana.

Donald Trump tem vindo a ameaçar recorrentemente confiscar o canal do Panamá, cuja propriedade foi entregue ao Governo desse território em 1999, no âmbito de um tratado assinado com os EUA.

O acordo para aceitar migrantes aparenta ter sido determinado durante uma visita de Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, ao Panamá na semana passada.Esta quinta-feira, José Raúl Mulino, presidente do Panamá, disse aos jornalistas que o país recebeu "119 pessoas de diversas nacionalidades do mundo".Os imigrantes foram alojados num hotel local antes de serem, num processo gerido pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"Esperamos tirá-los de lá o mais rápido possível", afirmou Mulino, acrescentando que "esta é mais uma contribuição que o Panamá está a dar na questão da migração".

Migrantes irão "eventualmente" para países de origem

O Estreito de Darién, que separa o Panamá da Colômbia, tornou-se uma rota movimentada para imigrantes que atravessam a América Central a caminho dos EUA.





Em 2023, mais de meio milhão de imigrantes, na sua maioria vindos da Venezuela, atravessaram a selva de Darién em direção ao Panamá.

Segundo o presidente do Panamá,em voos financiados pelos Estados Unidos.Para além do Panamá, também El Salvador e Guatemala já aceitaram receber migrantes deportados pelos Estados Unidos desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, começou a ordenar que as pessoas não documentadas fossem retiradas do país.