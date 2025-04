O FBI deteve uma juiza de Milwaukee acusada de tentar esconder, no tribunal, um emigrante que as autoridades queriam deportar. O diretor do FBI divulgou uma fotografia da juíza algemada com o comentário "Niguém está acima da lei". Hanna Dugan é acusada de obstrução ao governo federal. Na realidade, queria julgar o cidadão venezuelano, opondo-se a uma extradição sumária.