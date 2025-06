Deportações nos EUA. Trump suspende ordens na agricultura e hotelaria

A informação foi confirmada pelos Serviços de Imigração e Alfândega ao jornal New York Times.



As instruções do presidente norte americano foram transmitidas às autoridades e sugerem que a campanha de deportações pode estar a prejudicar a indústria.



Na Califórnia, por exemplo, a agricultura depende quase exclusivamente da mão-de-obra imigrante.



Ainda assim, a porta-voz do departamento de segurança interna garante que vão continuar a retirar os "piores criminosos estrangeiros ilegais das ruas dos Estados Unidos".



A decisão surge numa altura em que estão convocadas mais de duas mil manifestações para hoje, nos 50 estados norte-americanos.