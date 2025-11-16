Depressão Cláudia causou inundações na Irlanda e País de Gales

Para além de Portugal, a tempestade Cláudia afeta outros países da Europa. Deixou um rasto de destruição na Irlanda e no País de Gales, onde um rio transbordou e inundou uma cidade.

Foto: Kim Kaos - via Reuters

Vários edifícios ficaram danificados numa das principais ruas do sul do País de Gales. A água invadiu lojas e submergiu automóveis quando um rio transbordou.

O serviço de bombeiros de Monmouth teve de resgatar residentes da cidade.

Na Irlanda, uma vila costeira no norte de Dublin foi inundada por espuma do mar quando a tempestade Cláudia atingiu o país.

Milhares de empresas e casas ficaram sem energia elétrica um pouco por toda a Irlanda por causa das inundações.

O pior já passou, mas o risco de enchentes continua.
