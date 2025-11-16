Mundo
Depressão Cláudia causou inundações na Irlanda e País de Gales
Para além de Portugal, a tempestade Cláudia afeta outros países da Europa. Deixou um rasto de destruição na Irlanda e no País de Gales, onde um rio transbordou e inundou uma cidade.
Foto: Kim Kaos - via Reuters
O serviço de bombeiros de Monmouth teve de resgatar residentes da cidade.
Na Irlanda, uma vila costeira no norte de Dublin foi inundada por espuma do mar quando a tempestade Cláudia atingiu o país.
Milhares de empresas e casas ficaram sem energia elétrica um pouco por toda a Irlanda por causa das inundações.
O pior já passou, mas o risco de enchentes continua.