Deputada norte-americana alvo de chacota por confundir Gestapo com gaspacho

Just to clear things up, @RepMTG



Gazpacho: a vegetable-based Spanish cold soup

Gestapo: Nazi Germany's secret police pic.twitter.com/T9q76r706G — The Republican Accountability Project (@AccountableGOP) February 9, 2022

At least she leads by example. She clearly banned all books from her house years ago https://t.co/SGMheBuFzn — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 9, 2022

Dear @RepMTG the Gazpacho police was created by me in 1993 to make sure that no one will add Tabasco or jalalpeño or strange things to my beloved soup! Please don’t blame anybody else but me…stop by for a glass anytime. Don’t forget your mask and vaccination card!😜 https://t.co/srhSZXWv6L — José Andrés (@chefjoseandres) February 9, 2022

No soup for those who illegally spy on Members of Congress, but they will be thrown in the goulash.#Gazpacho #Gestapo — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) February 9, 2022

Um dia depois de ser suspensa do Twitter, o Facebook disse que retirou uma publicação da congressista . "Um 'post' violou as nossas políticas e nós removemo-lo", disse um porta-voz da Meta, empresa proprietária do Facebook.

O episódio ocorreu durante uma entrevista, na terça-feira. Marjorie Taylor Greene, forte defensora do ex-presidente norte-americano Donald Trump, comparou a prisão de Washington a um "gulag" – os centros de detenção da União Soviética – e pretendia acusar a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de usar táticas policiais da Gestapo, mas acabou por confundir com a palavra “gaspacho”.", disse a deputada no programa " Real America" daA gafe não passou despercebida aos utilizadores das redes sociais, que rapidamente fizerem circular memes sobre o incidente. A democrata Alexandria Ocasio-Cortez não resistiu a tecer comentários sobre a sua colega republicana. “Pelo menos ela lidera pelo exemplo. Ela claramente baniu todos os livros da sua casa há anos”, disse a congressista numJosé Andrés, um famoso chef espanhol, também brincou com a situação na rede social Twitter. "Cara deputada Marjorie Taylor Greene, a polícia do 'gaspacho' foi criada por mim em 1993 para que ninguém colocasse tabasco ou pimenta ou coisas estranhas na minha amada sopa!", escreveu Andrés.Marjorie Taylor Greene também acabou por brincar com a sua própria gafe.O chefe da polícia do Capitólio, Tom Manger, desmentiu a versão de Nehls, de que foi espiado “ilegalmente”, explicando que um agente apenas entrou no seu escritório porque a porta tinha sido deixado aberta. “”, explicou Manger.Marjorie Taylor Greene defende, no entanto, que Nancy Pelosi está a usar os agentes do Capitólio “como peões políticos, enviando-os para os nossos escritórios. Nenhum de nós sabe — estiveram nos nossos escritórios à noite? Não sabemos, mas provavelmente estiveram”, acusa a deputada. “Andam atrás de todos nós”, acrescenta.Greene é uma das figuras mais controversas do Congresso dos EUA.Em agosto do ano passado, a deputada já tinha sido avisada com uma suspensão temporária de sete dias depois de ter colocado uma mensagem afirmando que as vacinas estão "a falhar" e que "não reduzem a propagação do vírus".