Deputadas mexicanas em confrontos verbais e físicos devido a despesa pública

Os confrontos ocorreram depois de o ministro das Finanças e Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ter apresentado na câmara baixa do Congresso mexicano as diretrizes orçamentais para 2024.

O descontrolo começou quando deputados da oposição ergueram faixas para desqualificar o desempenho da política económica do atual Governo mexicano, liderado pelo Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A ação provocou uma reação de deputadas do Movimento de Regeneração Nacional (Morena, fundado pelo Presidente), que colocaram máscaras de antigos presidentes mexicanos.

Nessa altura, começaram os confrontos, com representantes da oposição e do partido no poder a aproximarem-se para tentarem retirar as faixas e tapar as máscaras.

Durante esta aproximação, a deputada trans María Clemente, do Morena, insultou as deputados da oposição, chamando-as de "cadelas".

Posteriormente, Clemente assegurou que os insultos não eram dirigidos às deputadas, afirmando que as legisladoras do conservador Partido de Ação Nacional (PAN) "enfiaram a carapuça".

Por outro lado, a deputada acrescentou que se considera "uma cadela" do Presidente, López Obrador, e enfatizou: "Estou aqui para defender a quarta transformação", o movimento do Presidente.

Já a deputada da oposição Melissa Vargas disse que por "prudência" não respondeu, embora também se tenha assumido na mesma condição, afirmando: "somos cadelas (...) mas para defender o México do endividamento histórico que querem deixar para as próximas gerações".

"Sim, María Clemente, somos ferozes e continuaremos (...) a defender o México do Morena", concluiu.

De acordo com o pacote económico para 2024, o défice orçamental do México para o próximo ano será o mais elevado desde que há registo, com despesas públicas superiores a nove biliões de pesos (cerca de 494 mil milhões de euros) e receitas de quase sete biliões de pesos (384 mil milhões de euros).

O Congresso mexicano tem até ao final de outubro para aprovar a parte das receitas do pacote económico de 2024 e até 15 de novembro para dar luz verde às despesas públicas para o ano seguinte, quando se realizam eleições presidenciais.