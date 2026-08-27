Deputado alemão quer mobilização internacional para apoiar Moçambique contra alterações climáticas

"A nível da comunidade internacional, nós devemos nos unirmos de forma que possamos a mobilizar esforços para fazermos face às mudanças climáticas", disse aos jornalistas Johannes Wagner.

O deputado alemão acrescentou que pretende transmitir a questão aos seus colegas parlamentares na Alemanha, numa altura em que Moçambique enfrenta impactos climáticos que afetam comunidades, produção agrícola e segurança alimentar em diferentes regiões do país.

"Eu irei transmitir esta mensagem também aos meus colegas parlamentares na Alemanha para que possamos continuar a lutar, para que possamos apoiar continuamente Moçambique", declarou.

A posição foi manifestada durante uma visita a uma comunidade da Manhiça, na província de Maputo (sul), onde estão a ser implementadas ações do Programa de Desenvolvimento e Capacitação da Agricultura de Valor Acrescentado (PROCAVA), implementado pelo Ministério da Agricultura com apoio do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Além do PROCAVA, o país implementa outros programas de apoio às comunidades nas áreas agrícola e pesqueira, abrangendo as regiões sul, centro e norte.

Perante o deputado alemão, o diretor nacional da Agricultura, Jabula Zibia, disse que entre os programas em curso estão o Projeto de Desenvolvimento de Pescas Artesanais Resilientes (PROPEIXE) e o Projeto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala (PRODAPE), "que têm grande impacto na vida das comunidades".

Zibia explicou que a componente pesqueira complementa a produção agrícola e contribui para aumentar a disponibilidade de proteína animal nas comunidades, com impacto na segurança alimentar.

A aposta nestas áreas ocorre num contexto de persistentes necessidades de segurança alimentar em Moçambique. Mais de 1,19 milhões de pessoas receberam assistência alimentar ou apoio à produção agrícola no primeiro semestre de 2026, segundo dados do Food Security Cluster (FSC).

O mecanismo de coordenação da resposta à insegurança alimentar, liderado pelo Programa Mundial da Alimentação (PMA) e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), indicou que 1.194.281 pessoas foram assistidas entre janeiro e junho, num contexto de múltiplas crises.

O FSC indicou ainda que 1,71 milhões de pessoas necessitavam de assistência humanitária urgente e proteção em 2026, incluindo 977.110 afetadas pelo conflito armado no norte, sobretudo em distritos de Cabo Delgado, e 733.518 pelas cheias no sul, essencialmente na província de Gaza.

A resposta às vulnerabilidades climáticas e alimentares enquadra-se também na estratégia anunciada pelo Governo para aumentar a produtividade agrícola, através da mobilização de cerca de dois mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros) nos próximos quatro anos.

O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, anunciou em 18 de agosto que os recursos deverão apoiar as atividades agrícolas de mais de dois milhões de produtores, com intervenções previstas em áreas como extensão agrária, investigação, financiamento, sementes melhoradas, fertilizantes, mecanização e irrigação.