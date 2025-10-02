Deputado do PSD relator no processo de suspensão de Israel na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa

Este organismo, com sede em Estrasburgo (França), já deu "início formal" ao processo que poderá conduzir à suspensão de Israel como membro observador da organização, na sessão de Outono, acrescentou a fonte.

"A Comissão de Assuntos Políticos e Democracia aprovou hoje como relator o deputado do PSD Ricardo Carvalho, que integra a delegação portuguesa nesta organização, que irá agora ser responsável pela elaboração deste importante relatório que terá de ser apresentado e votado na respetiva comissão e votado posteriormente em sessão plenária", afirmou a fonte do Grupo Parlamentar do PSD.

Israel é membro observador da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa desde 02 de dezembro de 1957, tendo sido o primeiro país a obter este estatuto e reconhecimento.

O Conselho da Europa foi criado em 1949 para defender os Direitos Humanos, a Democracia e o Estado de Direito e integra atualmente 46 Estados-membros, incluindo todos os países que compõem a União Europeia.