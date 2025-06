Deputado morto a tiro na África do Sul

Sithole, de 68 anos, foi assassinado em Katlehong, uma cidade situada a cerca de 30 quilómetros a sudeste de Joanesburgo, declarou o porta-voz nacional do IPF, Mkhuleko Hlengwa, num comunicado em que anunciava a morte com "choque, tristeza e profundo pesar".

"Os pormenores são ainda escassos e o IPF espera que as forças da ordem não se poupem a esforços para levar à justiça os autores deste crime hediondo", disse Hlengwa, sublinhando que "a África do Sul perdeu um homem de grande coragem que serviu o seu país com excelência".

Em declarações aos meios de comunicação social locais, a porta-voz da polícia da província de Gauteng - onde se situa Katlehong -, Brenda Muridili, revelou que o deputado morreu durante uma reunião numa unidade hoteleira em Katlehong.

"Três desconhecidos que passavam pela reunião abriram fogo contra o grupo", pormenorizou Muridili.

"Uma pessoa morreu no local do incidente, enquanto duas outras foram levadas para o hospital com ferimentos de bala. Um dos dois feridos foi tratado e teve alta, enquanto o outro continua hospitalizado. O motivo do tiroteio é desconhecido e ninguém foi detido", acrescentou a porta-voz.

Sithole era membro da Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento, desde 2010, e membro do Governo de coligação que atualmente lidera o país.

A criminalidade é um problema grave na África do Sul, onde cerca de 6.953 pessoas foram mortas entre outubro e dezembro, segundo dados oficiais.

Os raptos aumentaram 264% no país na última década, passando de 4.692 entre 2014 e 2015 para mais de 17.000 entre 2023 e 2024.