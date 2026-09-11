Deputados britânicos chumbam proposta de legalização do suicídio assistido

“Este é um resultado extremamente dececionante para os muitos milhares de doentes terminais e para os seus entes queridos a quem foi dada esperança quando a Câmara dos Comuns votou a favor deste projeto de lei no ano passado”, admitiu Edwards.

Esta tentativa anterior, praticamente idêntica à apresentada esta sexta-feira, resultou na rejeição da lei na Câmara dos Lordes.



O suicídio medicamente assistido prevê a morte de um doente, que, com a ajuda de um médico na disponibilização de informações e dos fármacos necessários, administra a dose letal a si próprio.

A proposta previa a legalização do suicídio medicamente assistido a adultos mentalmente competentes, com doenças terminais e menos de seis meses de vida.O Governo de Andy Burnham, também do Partido Trabalhista, manteve-se neutro ao longo de toda a votação e cada deputado estava autorizado a responder conforme a sua consciência.