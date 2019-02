Deputados liderados por Guaidó confrontam militares

Foto: Ricardo Moraes - Reuters

Os deputados tentarem desbloquear a passagem dos veículos, depois de a Guarda Nacional venezuelana ter forçado a paragem dos mesmos para verificar documentos e fazer fotografias.



Os parlamentares foram obrigados a sair do autocarro, envolveram-se em confrontos com os militares, que lançaram gás lacrimogéneo e viveram-se momentos de grande tensão.



De acordo com os media venezuelanos, os autocarros conseguiram prosseguir viagem, incluindo o veículo que transportava Juan Guaidó e que, que de acordo com a agência espanhola EFE, já chegou à fronteira.