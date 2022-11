Deputados timorenses querem novo realismo político internacional e diplomacia económica

A posição é defendida no parecer da Comissão B, de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança à proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023, que começa a ser debatida na generalidade na próxima semana.

Na análise, os deputados consideram que se deve "defender, concertar e aplicar um novo realismo político, no domínio das Relações Internacionais", apostando no multilateralismo e numa ação enquanto "vanguarda da democracia regional".

Considerando ser importante aplicar uma "doutrina de diplomacia preventiva", com esforços "direcionados para a diminuição de instabilidade regional para prevenir o início de hostilidades armadas, através de missões de inquérito e medidas de consolidação de confiança entre as partes envolvidas".

O reforço das interdependências mútuas perante os atuais Parceiros de Desenvolvimento, o "desenvolvimento de meios de comunicação internos seguros e confidenciais e novos sistemas de armamento em Timor-Leste, de forma primordial, com unidades não-tripuladas de inteligência artificial e remotamente controladas" são outras recomendações.

O parecer defende um livro branco de relações internacionais que aposte, entre outros aspetos, no "fortalecimento das relações externas de Timor-Leste e à promoção do desenvolvimento económico, social e cultural dos países recetores de ajuda pública, bem como da melhoria das condições de vida das suas respetivas populações".

E que estimule, em paralelo, "a criação e estabelecimento do vetor de investimento, no domínio da diplomacia económica, em estreita coordenação com a TradeInvest, a Agência de Promoção de Investimento e Exportação, em prol da expansão e atração da capacidade de captar investimento estrangeiro em Timor-Leste".

O parecer pede ainda mais esforços para negociar com a Indonésia as fronteiras marítimas entre os dois países e "salvaguardar uma especial consideração orçamental perante o eixo internacional dos serviços periféricos na Indonésia, com especial relevo, por Bali e pelo Serviço de Migração.

Timor-Leste deve ainda continuar a "planear, coordenar e encetar todos os esforços político-administrativos para formalizar a República Democrática de Timor-Leste, na qualidade de membro efetivo de pleno direito da ASEAN".