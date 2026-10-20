Derrocada de mina de ouro faz pelo menos 14 mortos no sudoeste da Colômbia

Em comunicado, o governo de Nariño informou que outras sete pessoas ficaram feridas no acidente, ocorrido na segunda-feira, perto da pequena cidade de Santa Bárbara de Iscuandé, acrescentando que as operações de busca terminaram na noite de segunda-feira.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas e uma escavadora a retirar corpos da mina, no meio de escombros e lama.

"Esta emergência prova, mais uma vez, os riscos associados à mineração informal", refere o comunicado. "Em menos de três meses, dois desabamentos de minas em Nariño resultaram na morte de 27 pessoas", acrescentou.

Santa Bárbara de Iscuandé está rodeada por uma densa floresta tropical e só pode ser acedida por barco ou pequenas aeronaves, o que dificulta a chegada das equipas de socorro ao local.

"Famílias inteiras morreram neste lamentável acidente. É muito triste", afirmou o governador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

Centenas de pequenas minas na Colômbia operam sem autorização governamental e algumas são controladas por grupos rebeldes, para os quais a mineração ilegal é uma das principais fontes de financiamento.

A extração ilegal de ouro é uma atividade altamente lucrativa, ultrapassando mesmo a produção de cocaína nesta zona de conflito, segundo as autoridades locais.

Além de ser de difícil acesso, Santa Bárbara de Iscuandé enfrenta também problemas de segurança.

Dois grupos rebeldes operam na região, incluindo o Bloco Jacobo Arenas, formado por antigos membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que se recusaram a aderir ao acordo de paz assinado em 2016 com o Governo colombiano.

Em comunicado, a Provedoria do Povo da Colômbia instou os grupos armados presentes na zona a permitirem a chegada de ajuda humanitária à pequena cidade.

"Todos os nossos esforços devem estar focados na proteção de vidas e no atendimento a esta emergência", declarou o organismo, na rede social X.