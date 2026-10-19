Derrocada em mina de ouro ilegal na Colômbia faz 14 mortos





#Internacional | DERRUMBE EN MINA DE ORO DEJA NUEVE MUERTOS EN COLOMBIA



Al menos nueve personas perdieron la vida tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro ubicada en Santa Bárbara de Iscuandé, al sur de #Colombia. Autoridades locales reportaron que varias personas quedaron sepultadas. — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) October 19, 2026





De acordo com o governo de Nariño, o deslizamento de lama e de material rochoso aumenta as dificuldades de acesso das operações de socorro à jazida mineira, na fronteira entre as aldeias de El Chambero e Bellavista.



As autoridades alertam, ainda, para a possibilidade de o número de vítimas mortais ser mais elevado, estimando que estariam cerca de 30 pessoas a realizar trabalhos de escavação no local, no momento da derrocada.



A exploração mineira ilegal é uma das principais fontes de financiamento de grupos criminosos presentes nesta região fronteiriça com o Equador, onde este tipo de acidentes é frequente, devido à falta de controlo de segurança.



“As comunidades não têm outras alternativas económicas além destas atividades extremamente arriscadas. A pequena exploração mineira artesanal desapareceu”, revelou uma fonte do governo regional à Agence France-Presse.

O alerta do deslizamento de terra foi dado às 8h30 locais desta segunda-feira.