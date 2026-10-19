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Derrocada em mina de ouro ilegal na Colômbia faz nove mortos
O primeiro balanço das autoridades dá conta de mais de uma dezena de desaparecidos após a derrocada de uma mina de ouro ilegal, esta segunda-feira, no sul da Colômbia. Morreram nove pessoas.
“Várias pessoas ficaram soterradas (...) o balanço que temos neste momento é de nove mortos”, adiantou Alex Gonzalez, secretário para a Paz e a Segurança da região de Nariño.
O alerta do deslizamento de terra foi dado às 8h30 locais desta segunda-feira. O acidente aconteceu em Santa Bárbara de Iscuandé, município controlado por grupos armados.
De acordo com o governo de Nariño, o deslizamento de lama e de material rochoso aumenta as dificuldades de acesso das operações de socorro à jazida mineira, na fronteira entre as aldeias de El Chambero e Bellavista.
As autoridades alertam, ainda, para a possibilidade de o número de vítimas mortais ser mais elevado, estimando que estariam cerca de 30 pessoas a realizar trabalhos de escavação no local, no momento da derrocada.
A exploração mineira ilegal é uma das principais fontes de financiamento de grupos criminosos presentes nesta região fronteiriça com o Equador, onde este tipo de acidentes é frequente, devido à falta de controlo de segurança.
“As comunidades não têm outras alternativas económicas além destas atividades extremamente arriscadas. A pequena exploração mineira artesanal desapareceu”, revelou uma fonte do governo regional à Agence France-Presse.
O alerta do deslizamento de terra foi dado às 8h30 locais desta segunda-feira. O acidente aconteceu em Santa Bárbara de Iscuandé, município controlado por grupos armados.
#Internacional | DERRUMBE EN MINA DE ORO DEJA NUEVE MUERTOS EN COLOMBIA— Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) October 19, 2026
Al menos nueve personas perdieron la vida tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro ubicada en Santa Bárbara de Iscuandé, al sur de #Colombia. Autoridades locales reportaron que varias personas quedaron sepultadas.
De acordo com o governo de Nariño, o deslizamento de lama e de material rochoso aumenta as dificuldades de acesso das operações de socorro à jazida mineira, na fronteira entre as aldeias de El Chambero e Bellavista.
As autoridades alertam, ainda, para a possibilidade de o número de vítimas mortais ser mais elevado, estimando que estariam cerca de 30 pessoas a realizar trabalhos de escavação no local, no momento da derrocada.
A exploração mineira ilegal é uma das principais fontes de financiamento de grupos criminosos presentes nesta região fronteiriça com o Equador, onde este tipo de acidentes é frequente, devido à falta de controlo de segurança.
“As comunidades não têm outras alternativas económicas além destas atividades extremamente arriscadas. A pequena exploração mineira artesanal desapareceu”, revelou uma fonte do governo regional à Agence France-Presse.
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