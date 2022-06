Desaparecidos na Amazónia. Jornalista e ativista terão sido assassinados por pescadores

O jornalista britânico Dom Phillips e o ativista brasileiro pró-indígena Bruno Pereira terão sido mesmo assassinados. Um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento do jornalista e do ativista detido pela polícia assumiu ter participado no crime.