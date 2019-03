Desaparecimento de Madeleine McCann. O documentário da Netflix

RTP14 Mar, 2019, 15:37 | Mundo

O documentário, dividido em vários episódios, revisita o caso que chamou a atenção de todo o mundo para a Praia da Luz, em Portugal. Madeleine McCann, na altura com dois anos, despareceu do quarto onde estaria a dormir enquanto os pais jantavam num espaço próximo do apartamento que tinham alugado para as férias.